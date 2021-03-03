Fahriye Evcen Karan'ı sevmelere doyamadı

Üç sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlu ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

OĞLUNU SEVMELERE DOYAMADI

Doğum kilolarından kısa sürede kurtularak, fitliği ile adından söz ettiren Fahriye Evcen, Karan ile sarıldığı ve eğlendiği bu pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun kalp emojisi ile yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Anne-oğulun keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.



