Fahriye Evcen, kurtlarla poz verdi

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen, TRT1 ekranlarında yayınlanacak ve başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin setinden fotoğraf paylaştı.

Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi de aldı. Çekimler tüm hızıyla devam ederken güzel oyuncu, sette çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"İYİ ANLAŞIYORLAR"

Kurt köpekleriyle poz veren Evcen, paylaşımına; "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü. Bir çocuk annesi oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.





