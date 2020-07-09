Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı: Babası gibi keskin bakışlım...

Geçtiğimiz yıl anne olan ve şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.



Fahriye Evcen'in fotoğrafı 30 dakikada 600 bin beğeni aldı.



Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük’te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen’in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.

