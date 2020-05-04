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Fahriye Evcen oğlu ve annesini paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 17:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ve annesinin fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü mesajı yayınladı.

Fahriye Evcen oğlu ve annesini paylaştı!

33 yaşındaki Fahriye Evcen, aylar sonra oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi. Anneler Günü vesilesiyle bir paylaşım yapan Evcen, üzerine şu notu düştü:

"Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan... Her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız."

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2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl anne oldu.

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