Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti aynı anda paylaştı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla büyük beğeni kazandı. 2017 yılının temmuz ayında 3,5 yıldır süren birlikteliklerin resmiyete döken çift o zamandan bu yana sosyal medya hesaplarında ortak paylaşımlara bir hayli az yer vermeleriyle dikkat çekmişti. Başbaşa çıktıkları tatillerde bile ayrı çekilmiş karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili bu defa kuralını bozdu ve kalp emojileriyle süslü bir aşk karesi paylaştı. İkilinin kendi hesaplarından paylaştıkları bu kare binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu paylaşımın altında yatan sebebin Fahriye Evcen’in hamile olmasının yattığı şeklinde yorumlar bile yapıldı.



