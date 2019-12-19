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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'a teklif yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan bebeğin ilk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurmuştu. başına adeta talih kuşu kondu. Burak Özçivit'in oğlu Karan'a rekor bir teklif geldi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'a teklif yağıyor

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı. Doğmadan adına Instagram hesabı bile açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Rekor beğeni alan Karan'a son olarak rekor bir de teklif geldi.

1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ

İkinci Sayfa'nın haberine göre firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak firması 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan'ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi.

fahriye-evcen-burak-karan

Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
allahın bile adaleti yok. bir yanda savaşın ortasında paramparça olan bebeler diğer yanda paranın ne olduğunu bilmeden milyarder bebeler.. allah yok, din iman peygamber yalan..
@aaaltin ölünce anlarsın var mı yok mu.
@aaaltin neyin ne oldugunu bilmiyorsunuz hicbir fikriniz yok. Herkes hakkini alacak. Kimi burda kimi orda. Ahirette bu bebek diyekki keske orada perisan olsaydim da simdiki bu mukafati alsaydim. 80 yillik aci dolu sıkıntılı dunya mi yoksa ebedi sonsuz olan saltanatli dunya mi. Birde bazilari var ikisini de kaybeder. Bu dunyada fakirsin anladik. Bari sonsuz hayati kazan oda yok. Napalim yapacak bise yok gecmis olsun rabi gecerse.
@aaaltin sen boşuna yirtinma sen akşam evde kuru ekmek buluyorsan şükret. Bu isyanın seni pek hayırlı yola götürmez. sonun hazin olur. Mülk Allah'ındır ve Diledidine verir,dilediginden alır. Sen alin terinle kazan o yeter sana kedinin cebi yok unutma. bir varsın bir bakmışın yoksun bu kadar basit ve kısa bir hayatımız varken tüm dünya bizim olsa ne olur. önce rabbim sağlık versin, sonra helalinden alin teri dökerek kazanacağız kazanç versin şükür.
hayat bunlara güzel yaa vallahi biz yıllardır çalışalım bi ev bile alamıyoruz
bunun adi nedir acaba cocuk daha konusamadan 1 milyon tl para kazanma imkanina sahip ilginc
@savas_1975_bltff bunun adı zenginin malı fakirin dilini yorar oluyor
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