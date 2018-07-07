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Fahriye Evcen ve Kadir Doğulu'dan yeni dizi sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 07.07.2018 02:15 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen'in yeni dizisindeki rol arkadaşının ise Kadir Doğulu olacağı iddia edildi.

Fahriye Evcen ve Kadir Doğulu'dan yeni dizi sürprizi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen’in yeni dizisi belli oldu. Daha önce erkek başrol oyuncusu Kadir Doğulu olarak bilinen Hüzünden Öte dizisi için Fahriye Evcen’e teklif götürüldü ve oyuncu teklifi kabul ettiği konuşuluyor.

Kod adı Hüzünden Öte olan yeni dizinin yapımcılığını ise Avşar Film üstleniyor. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden yeni dizinin kış sezonunda ekranlarda olması bekleniyor.

fahriye

Fahriye Evcen son olarak 2017 kış sezonunda ATV'de yayınlanan Ölene Kadar dizisinde Engin Akyürek'le birlikte başrol oynamıştı.

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