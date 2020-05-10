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  4. Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın yeni pozları beğeni rekoru kırdı

Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın yeni pozları beğeni rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında dolayı eşi Burak Özçivit ve 1 yaşındaki oğlu Karan ile karantinada ola güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Evcen'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın yeni pozları beğeni rekoru kırdı

Fahriye Evcen, oğlu Karan Özçivit ile birlikte çekildiği yeni pozlarını paylaştı.

Fahriye Evcen paylaşımlarının altına ‘Aşkım’ anlamına gelen Fransızca “Mon amour” notunu düştü.

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Evcen'ın oğluyla yaptığı paylaşımlara hayranları beğeni yağdırdı.

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Evcen'in paylaşımlarına yarım saatte 500 bin beğeni geldi. Evcen yine beğeni rekoru kırdı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarıyla ilgili daha önce 1 milyon TL'lik reklam teklifi gelmişti.

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"Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna Özçivit, "Bununla alakalı bir şey söylemem" yanıtını vermişti.

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