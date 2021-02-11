'Fahrizade 8 aylık bir planla öldürdü' iddiası

İngiltere'de yayımlanan The Jewish Chronicle adlı gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suikast kararı Mossad'ın 2018'de İran'da yaptığı bir operasyonda ele geçirdiği belgelerde Fahrizade'nin nükleer programın arkasındaki asıl isim olduğunun tespit edilmesinin ardından alındı.

Suikast planı ise, mart 2020'de uygulamaya konuldu. Önce bir grup İsrail ajanı, yerel ajanlarla birlikte çalışmak üzere İran'a gönderildi.

Hem İsrailliler hem de İranlılardan oluşan 20'den fazla ajanın yer aldığı bir ekip, ilk olarak Fahrizade'yi izlemeye başladı.

Bir kaynak, "Ekip son derece ayrıntılı, dakika dakika bir plan yaptı. 8 ay adamla (Fahrizade) birlikte nefes aldılar, onunla uyandılar, onunla yattılar, onunla seyahat ettiler. Traş losyonu kullanmış olsaydı, tıraş losyonunun kokusunu bile alabilirlerdi." dedi.

SİLHA PARÇA PARÇA İRAN'A SOKULDU

Fahrizade'nin bir cuma günü Tahran'ın doğusundaki villasına giderken öldürülmesine karar verildi. Rotası, hızı, saati hatta kullandığı kapılar bilinen Fahrizade'nin güzergahı üzerine uzaktan kumandalı ve delillerin yok edilebilmesi için bomba entegre edilmiş bir silah yerleştirildi.