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'Fahrizade 8 aylık bir planla öldürdü' iddiası

11.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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'Fahrizade 8 aylık bir planla öldürdü' iddiası

İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin İsrail istihbarat teşkilatı Mossad tarafından İran'a parça parça sokulan bir tonluk uzaktan kumandalı silahla öldürüldüğü öne sürüldü.

İngiltere'de yayımlanan The Jewish Chronicle adlı gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suikast kararı Mossad'ın 2018'de İran'da yaptığı bir operasyonda ele geçirdiği belgelerde Fahrizade'nin nükleer programın arkasındaki asıl isim olduğunun tespit edilmesinin ardından alındı.

Suikast planı ise, mart 2020'de uygulamaya konuldu. Önce bir grup İsrail ajanı, yerel ajanlarla birlikte çalışmak üzere İran'a gönderildi.

Hem İsrailliler hem de İranlılardan oluşan 20'den fazla ajanın yer aldığı bir ekip, ilk olarak Fahrizade'yi izlemeye başladı.

Bir kaynak, "Ekip son derece ayrıntılı, dakika dakika bir plan yaptı. 8 ay adamla (Fahrizade) birlikte nefes aldılar, onunla uyandılar, onunla yattılar, onunla seyahat ettiler. Traş losyonu kullanmış olsaydı, tıraş losyonunun kokusunu bile alabilirlerdi." dedi.

SİLHA PARÇA PARÇA İRAN'A SOKULDU

Fahrizade'nin bir cuma günü Tahran'ın doğusundaki villasına giderken öldürülmesine karar verildi. Rotası, hızı, saati hatta kullandığı kapılar bilinen Fahrizade'nin güzergahı üzerine uzaktan kumandalı ve delillerin yok edilebilmesi için bomba entegre edilmiş bir silah yerleştirildi.

Patlayıcı dahil bir ton ağırlığındaki silah, parça parça İran'a sokuldu. Yol kenarına park edilmiş bir kamyonetin içine monte edilen silah, Fahrizade yaklaştığında onu takip eden ajanlar tarafından uzaktan kumandayla ateşlendi.

Fahrizade 13 kurşunla öldürülürken Mossad ekibi, silahı, entegre bombayla patlatarak olay yerinden kaçtı. Gazeteye konuşan bir kaynak, ajanların tamamının İran'dan çıkmayı başardığını söyledi.

Suikastın ABD'nin müdahalesi olmadan İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve Washington'a saldırıdan önce çok ufak bir ipucu verildiğini belirten kaynak, Mossad'ın daha fazla suikast planlandığını da aktardı.

NETANYAHU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Batılı istihbarat örgütlerinin "İran'ın askeri nükleer programının babası" olarak nitelendirdikleri Fahrizade, 28 Kasım 2020'de öldürülmüştü.

Fahrizade, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda zikrettiği tek İranlı bilim insanıydı.

İsrailli kaynaklar, Mossad'ın 2018 yılında Tahran'daki nükleer reaktörlerden sorumlu Muhsin Fahrizade'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu.

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