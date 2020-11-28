Fahrizade suikasti: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan itidal çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından itidal çağrısında bulundu. Maas, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada tarafların, "duruma ilişkin gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaları" gerektiğini belirtti. Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin kendilerinin edindiği bilgilere henüz sahip olmadıklarını ifade eden Alman Bakan, "Bu tür gerilimlere hiç ihtiyacımızın olmadığı bir dönemde, Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin bölgede tansiyonu tekrar yükselteceği açık" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları öncesinde haber ajansı Reuters'a konuşan bir bakanlık sözcüsü de, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlığın müzakerelerle çözülebileceğini belirterek, "ABD'de yeni hükümetin göreve başlamasından birkaç hafta önce, İran ile görüşmeler için alan açılmasının önemli olduğunu" ifade etmiş ve itidal çağrısında bulunmuştu.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, cuma günü otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 63 yaşındaki nükleer fizikçi Fahrizade, İran Devrim Muhafızları mensubu ve füze imalatında uzman bir fizikçiydi. Fahrizade, son olarak İran Savunma Bakanlığında, araştırma ve teknolojik yeniliklerle ilgili dairenin yöneticiliğini yapıyordu.