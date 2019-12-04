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Faik Öztrak gündemi değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Bugün Şule Çet davasının karar duruşması olduğunu hatırlatan Öztrak, bu davanın tüm kadınların davası olduğunu söyleyerek, “Bu davada toplum vicdanını yaralamayacak bir karar çıkmasını ümit ediyorduk.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Bugün Şule Çet davasının karar duruşması olduğunu hatırlatan Öztrak, bu davanın tüm kadınların davası olduğunu söyleyerek, “Bu davada toplum vicdanını yaralamayacak bir karar çıkmasını ümit ediyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet, müebbete çevrilmiş. Kadınları katledenlere ciddi bir uyarı olması bakımından en ağır cezaların verilmesi en doğrusu olacaktır” diye konuştu.
Enflasyon rakamlarına değinen Öztrak, “Enflasyon artmaya başladı. TÜİK marketlerinde, meyve sebze fiyatları yine hal fiyatlarının altında kaldı” dedi.
Türkiye’de eğitim alanında sorunlar olduğunu savunan Öztrak, “Gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmamız gerekiyor. Gençlerimizin hayallerine özlemlerine kavuşması için gerekli eğitimi veremiyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz eğitimi de etkiliyor” ifadelerini kullandı.

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