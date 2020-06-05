Faik Öztrak: Uysal koyun olmadığımızı bileceksiniz, öğreneceksiniz

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Öztrak, dün TBMM'de, demokrasi ve millet iradesinin ayaklar altına alındığını savunarak, "Meclis tutanaklarına açıkça yansıdığı gibi, Enis Berberoğlu hakkında 'siyasi ve askeri casusluk' iddiaları düşmüştür. Verilen cezanın gerekçesi, 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak'tır. Ama her zamanki gibi mafyatik troller devreye giriyor ve arkadaşımızı, mahkemenin bile suçlu bulmadığı 'casusluk' suçuyla sabaha kadar sosyal medyada linç etmeye çalışıyorlar. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği, bu davadan yargılanan diğer şahıslarla ilgili suçlama kalmamışken, milletvekilimiz Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuşken, Meclis'in geçmiş uygulama ve içtihatları yok sayılarak düşürüldü. Millet iradesiyle inatlaşanlara, millet sandıkta dersini verir'' dedi.

'UYSAL KOYUN OLMADIĞIMIZI BİLECEKSİNİZ, ÖĞRENECEKSİNİZ'



Öztrak, Berberoğlu'nun kendisinin 40 yıl arkadaşı olduğunu belirterek, "Ne yaparsanız yapın. Ne Enis'ten ne de CHP'den; Kuran için, ezan için, bayrak için, vatan için, millet için işgalcilere karşı göğsünü siper eden Kuvayı Milliye ruhu dışında bir şey çıkaramazsınız. Bizi sokağa çekmeyi başaramazsınız. Ama yumuşak başlıyız dediysek de uysal koyun olmadığımızı bileceksiniz, öğreneceksiniz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

