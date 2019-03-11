Faik Öztrak’tan MYK sonrası açıklama

MYK sonrası basın açılamasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hiç kimsenin ne ezan ne de diğer kutsallarla hiçbir sorunu yoktur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın açıklamasında bulundu. Öztrak yaptığı basın açıklamasında, "Niyet bellidir. 31 Mart’a kadar milletin gerçek gündemi olan milletin mutfağındaki yangını konuşturmamak, artan işsizliği ve ekonomideki daralmayı gizlemek. Sarayın ve saray sosyetesinin nezdinde milletin dertlerinin hiçbir önemi yoktur. Millet sadece onların saltanatlarını sürdürmek için bir araç haline gelmiştir. Milletin satın alma gücü eriyormuş, millet işsiz kalıyormuş, ocaktaki tencereler bomboşmuş, sarayın ve damadının umurlarında bile değil. Varsa yoksa kendi koltukları. Bu koltuk sevdasına da beka diyorlar. Kendilerini vazgeçilmez zannediyorlar" ifadelerini kullandı. "Bu duruma vaziyet etmenin zamanı artık geldi" diyen Öztrak, şöyle devam etti: "Benim sözlerim aziz milletime. Bu duruma vaziyet etmenin zamanı artık geldi. Kendi koltukları için nefret diliyle konuşan, Anadolu ve Trakya topraklarında milletimizin bin yıllık kardeşliğini bitirmeye çalışan, milletimizin ekmeğine göz koyan saray iktidarına ve onun bekçisine artık bir uyarı yapma zamanı geldi. 31 Mart’ta bunları çıktıları kibir kulelerinden oturdukları saraylarında, milletimizin dertlerine sırtını dönmelerine artık milletimizin bir cevabı olacaktır. Belli ki kaybedecekleri belediyeler saray sosyetesini içine düştükleri kibir sarhoşluğundan uyandıracaktır."

"Milletin mutfağındaki tencere boş bunu konuşacaksınız"

Öztrak, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in Mansur Yavaş hakkında sahte senetle ilgili yaptığı açılamaya ilişkin soruya ise, "Mansur Yavaş bu konuda yarın bir basın toplantısı yapacak ve bu iddialara cevap verecek. AK Parti sözcüsünün bu iddiaları dile getirmesi, sıkıntının nerelere kadar çıktığını gösteriyor. Kaç zamandır bunu yapıyorlar. Yandaş medyayla önce çamur atıyorlar, sonra da suç olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu FETÖ taktikleridir, bize sökmez. Bir de Çelik, ’Siyasi partiler şaibesiz aday çıkarma konusunda sorumludurlar’ demiş. Ama bunu kendisine söylemesi lazım. Bizde teröriste gerilla diyen aday yok. Bizde mazimiz hizmet diyerek bir yerlere mesaj göndermeye çalışan aday hiç yok. Dikkat etmesi gereken AK Parti sözcüsüdür. Milletin mutfağındaki tencere boş bunu konuşacaksınız. Diğer bütün söyledikleriniz boş" cevabını verdi.

"Hiç kimsenin ne ezan ne de diğer kutsallarla hiçbir sorunu yoktur"

Ezan tartışmasına ilişkin soruyu cevaplayan Öztrak, ezanın Türk milleti için kutsal olduğunu kaydederek, "Dünya üzerinde ezansız bir vakit yoktur. Dolayısıyla hiç kimsenin ne ezan ne de diğer kutsallarla hiçbir sorunu yoktur. Yürüyüşü düzenleyen kadın örgütlerimiz, bu konuda bir açıklama da yapmışlardır. O gürültünün kendilerinin meydana girmelerini engellemeye çalışan polisleri protesto etmek amacıyla yapıldığını ifade etmişlerdir. 3-5 tane belediye kaybetmemek için milleti bu şekilde provoke ederek birbirine düşürmeye çalışmak, millete nefret tohumları ekmek hiçbir işe yaramaz. Bunu yapan üstüne Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş AK Parti Genel Başkanıysa o hiç olmaz. Cumhurbaşkanı gömleği varsa üstünde, milletin birliğini ve beraberliğini sağlamakla yükümlüsün. Bugün AK Parti’nin yandaş basınında çalışan köşe yazarları dahi bu işin doğru olmadığını söylerken, Cumhurbaşkanının bunların gerisine düşmesi, aslında seçim kaybetme korkusunun nerelere kadar ulaştığını açık seçik göstermektedir" açıklamasında bulundu.

"Edremit Belediye Başkan adayı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi"

Öztrak, "Millet İttifakının Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan’ın yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu da, "Edremit Belediye Başkan adayı önemli bir hata yaptı. Bu nedenle kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi" şeklinde cevap verdi.

