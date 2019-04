Faik Öztrak’tan TÜİK’in 2019 Şubat ayına ilişkin Sanayi Üretim rakamları değerlendirmesi

TÜİK’in 2019 Şubat ayına ilişkin Sanayi Üretim rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şubat’ta aramalı üretiminde yüzde 9,7, sermaye malı üretiminde ise 7,8 daralma yaşandı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in 2019 Şubat ayına ilişkin Sanayi Üretim rakamlarını yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Sanayi üretiminde bu yılın ilk iki ayında yaşanan düşüşün, ekonomideki daralmanın 2019’un ilk çeyreğinde de sürdüğünün habercisi olduğunu kaydeden Öztrak, Türkiye’nin gerçek gündeminin düşen üretim, rekorlar kıran işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu belirterek, "İstanbul seçimlerinin gölgesi ekonomi üzerinden artık kalkmalıdır. Öncelik ekonomi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre sanayi üretiminin yüzde 5,1 gerilediğini vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

"Üretimdeki daralma 6 aydır sürüyor. Şubat ayında imalat sanayi üretimi yüzde 5,5 düştü. Şubat’ta aramalı üretiminde yüzde 9,7, sermaye malı üretiminde ise 7,8 daralma yaşandı. Aramalı ve sermaye malı üretimindeki azalış önümüzdeki aylar için de toparlanma konusunda olumlu işaretler vermiyor. Bu yılın ilk iki aylık döneminde ise sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 daralırken, aramalı üretimi yüzde 10,4, sermaye malı üretimi ise yüzde 7,8 azaldı. Bu gelişmeler, 2019 yılının ilk üç ayında da, ekonomide yaşanan daralmanın devam edeceğinin habercisi. 2019’un ilk iki ayında üretimde yaşanan çöküş, bütçe imkanlarının sonuna kadar zorlandığı bir dönemde gerçekleşti. Nitekim 2019’un ilk iki ayında bütçeden yapılan faiz dışı harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artmasına rağmen, sanayi üretimi yüzde 6,2 daraldı. Önümüzdeki günlerde bütçe imkanlarının bu kadar rahat kullanılamayacağı açıkken, ekonomi üzerindeki risk ve belirsizliklerin bir an önce azaltılmasının önemi artmaktadır."

"Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz giderek derinleşiyor" diyen Öztrak, "Resmi rakamlara göre bile rekorlar kıran işsizlik ve azalan istihdam, ekonomideki daralmanın ve yaşanan krizin çalışan kesimlere ağır faturası ortaya koyuyor. İktidar ise bu ağır ekonomik krize çözüm bulmak yerine, İstanbul’da seçimleri iptal ederek yeni belirsizlikler yaratmanın peşinde. Ülkemizin gerçek gündemi çöken üretim, rekorlar kıran işsizlik ve hayat pahalılığıdır. Çarşı, pazar yangın yerine dönmüştür. Soğanın kilosu on liraya çıkmış millet kuru soğana muhtaç edilmiştir. Artık sarayın kibirli kişisinin kaprisleriyle, dayattığı gündemlerle geçirecek zaman kalmamıştır. İktidar, İstanbul seçimlerinin sonucunu içine sindirmeli, sandıktan çıkan Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanlığı koltuğuna bir an önce oturmalıdır. İstanbul seçimlerinin gölgesi ekonomi üzerinden artık kalkmalıdır. Öncelik ekonomi olmalı, artık yanlış hiçbir adım atılmamalıdır" açıklamasında bulundu.