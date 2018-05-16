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Faik Öztürk: Bahçeli siyaha beyaz desin, benim için beyazdır

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

MHP'den milletvekili aday adayı olan Faik Öztürk, "Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır" dedi

Faik Öztürk: Bahçeli siyaha beyaz desin, benim için beyazdır

Adını, Safiye Soyman'la birlikteliği ve ortak şovlarıyla duyuran Faik Öztürk MHP'den aday adayı. Memleketi Elazığ için çalışmak istediğini söyleyen Faik Öztürk, "Medyatikliğimi, bu yüzü, bu vitrini Elazığ'ın reklamı için kullanacağım" dedi.

Gazete Duvar'a verdiği röportajda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fikirlerine saygı duyduğunu belirten Faik Öztürk, "Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır. Halbuki siyah ama öyle bir bağlılığım var" ifadesini kullandı.

İşte Faik Öztürk'ün açıklamasındaki ilgili kısım:

Çocukluğumdan beri rahmetli Başbuğ'a (Alparslan Türkeş) büyük bir sevdam vardır. Sonra da Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye. 12 Eylül dönemini iyi yaşayan adamlardan birisiyim. Ülkücüyüm, milliyetçiyim. İçimde de büyük bir bayrak sevdası var. O yüzden MHP'yi seçtim. Partide de iyi bir diyaloğum var. Parti büyüklerim uygun görürlerse Elazığ'dan gidip milletvekili adayı olacağım.

'SİYAHA BEYAZ DESİN BENİM İÇİN BEYAZDIR'

Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır. Halbuki siyah ama öyle bir bağlılığım var. Bu 49 yıllık bir parti. Yeni kurulan bir partiye gitmedim, ondan dolayı da çok mutluyum. Cumhur ittifakı olmasa bile yine MHP'den, partiye bağlılığımdan dolayı aday olurdum. Başka bir partiye gidip de aday olmam. Hep ekmeğimin derdinde olduğum için hiç MHP'li olduğumdan dolayı zora da düşmedim.

'BAHÇELİ MUHTEŞEM BİR LİDERDİR'

Türkiye'yi yöneten gerçek bir devlet adamı varsa o da Devlet Bahçeli'dir. Türkiye'de her şeye karar verip iyi hisseden, o gün için ne gerekiyorsa karar veren isimdir. Muhteşem bir liderdir Devlet Bahçeli. Bunları gördüğüm, bildiğim için MHP'den aday oldum.

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk MHP

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