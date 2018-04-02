Faik Öztürk, Ferrari'ye kıyamadı

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk yinegüldürdü.

Faik Öztürk bindiği Ferrari'ye kıyamadığı için ayakkabılarını çıkardı. Llüks araca binerken şöyle konuştu: “Ben halk adamıyım. Böyle lüks bir otomobile ilk kez biniyorum. Temiz kalsın, kirlenmesin diye eve girer gibi ayakkabılarımı çıkardım.”

Safiye Soyman “Faik Bey ile nikah masasına oturmayacak mısınız?” sorusuna “Evlilik yaşlılığa yatırımdır. Yalnız kalmamak, hastalıkta-sağlıkta can yoldaşı olmak için sevdiğiniz insana yatırımınızı yapın. Faik benim yaşlılık yatırımım” cevabını verdi.

Faik Öztürk’ün esprili cevabı gecikmedi: “Yaş ilerleyip ibreler aşağıya dönmeye başlayınca, yatırım şekline dönüştüm.”

Çift, DJ kabinine geçip şarkılar eşliğinde dans etti.