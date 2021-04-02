Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte sıfırdan başladığı hayat hikâyesi…

El yazısı çok düzgün olan Faik Öztürk, önce muhasebeye ardından da fabrikanın genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi. Sonra asker arkadaşının talebinin ardından demir işine giren Faik Öztürk, büyük kazançlar elde ederken, birçok kişiye de hatırı sayılır yardımlar yaptı. Faik Öztürk, uzun yıllardır ünlü sanatçı Safiye Soyman ile birliktelik yaşıyor…
13 Nisan 1962’de Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğan Faik Öztürk, Astsubay çocuğu olmasından ötürü farklı kentlerde yaşadı. Çankaya Lisesi'nde okuduktan sonra, lise 2. sınıfta okulu bırakan Faik Öztürk, Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada tuvaletleri temizlemeye başladı. 1,5 yıl sonra el yazısı çok düzgün muhasebeye alınan Faik Öztürk, 1982’de ayrılırken fabrikanın genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi.
Balıkesirli bir asker arkadaşının “Bana hurda tren rayı bulabilir misin” talebinin ardından 1 milyon Türk lirası borç bulan Faik Öztürk, rayları, tırların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon TL para kazanan Faik Öztürk, devlete olan borcunu ödedikten sonra, 285 milyon TL kazanç elde etti.
“Gönül Türküleri” adında bir de albüm çıkaran Faik Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine dağıttı. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışlayan Faik Öztürk, yaptığı bu işlerin dışında Ankara'da bazı işletmelerin sahibi oldu.
Bunların dışında, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapan Faik Öztürk, bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapıyor Faik Öztürk, Ankara Ticaret Odası’nda 3 dönemdir meclis üyeliği yaptı.
Faik Öztürk, 1999’dan beri şarkıcı Safiye Soyman ile birliktelik yaşamaktadır.
SAFİYE SOYMAN İLE BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI
Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte 2020 yılı temmuz içinde Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de sahneye çıktı. 4 ay sonra ilk defa sevenlerinin karşısına çıkan Soyman, "Çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. Sizleri çok özledim" dedi. Konserin ikinci yarısına tulum, maske-eldiven ve steteskop kombini ile konuk alan Faik Öztürk, Soyman'ın ateşini ölçtü. Öztürk, "Ateşiniz 36.5 derece ama çok vitaminsizsiniz Safiye Hanım" diyerek güldürdü.
DENİZE DİŞÖRTLE GİRDİ
Faik Öztürk, eylül 2020’de yakın arkadaşı Bülent Kaya ile tavla maçı yaptı. Mücadeleyi kaybeden Öztürk, tişörtle denize girip tavla kutusunu suda yumrukladı.
Safiye Soyman’ın sevgilisi Faik Öztürk önceki gün Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya’yla iddialı bir tavla maçı yaptı. İki saat süren çekişmeli mücadelede Öztürk, yenildi ve Kaya ile girdikleri iddiayı kaybetti. Öztürk, tavlayı koltuğunun altına alıp tişörtle denize girdi. Meraklı bakışlar arasında tavla kutusunu suda dövmeye başladı.
Daha önce de Kaya’ya yenilen Öztürk, iddiaya göre yakın arkadaşının koleksiyonuna yeni bir takım elbise ekleyecek.
Marka ve model seçimini ise Seda Sayan yapacak.
SAÇLARINI KAZITTI
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle berber ve kuaförler kapanınca erkekler arasında evde saç kazımak moda oldu. Bu akıma uyan ünlü isimler arasında Safiye Soyman ile Faik Öztürk, yer aldı.
İDDİAYI KAYBETTİ
Öztürk'ün, "Salgın 1 ayda biter" yorumuna karşılık olarak sanatçı, "İmkanı yok" demesi üzerine ikili iddiaya girdi ve kazanan Safiye Soyman oldu.
"SAÇLARINI SIFIRA VURDUM"
Sanatçı, Faik Öztürk'ün kafasını kazırken, "Kafasını cısçıplak yaptım. Şampuanla köpürte köpürte saçlarını sıfıra vurdum" dedi.
AMELİYAT OLDU
Safiye Soyman ile Faik Öztürk çifti, ev karantinasındaki neşeli halleriyle sevenlerini güldürüyordu.
Ancak Öztürk’ün prostat ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı, 21 yıllık hayat arkadaşının son durumuyla ilgili “Şu an iyi. Ameliyatı 12 gün önce oldu. Kimseye söyleyemedik. O haliyle kalktı bize neşeli neşeli yemekler, kurabiyeler yapıp temizliğe yardım etti.” dedi. Öztürk ise “Prostat iyi huylu çıktı. Şimdi patoloji sonucunu bekliyorum” açıklamasını yaptı.
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Faik Öztürk, önceki gün yakın arkadaşıyla tavla oynadı. Üst üste oyun kaybeden Öztürk'ün tansiyonu çıktı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ünlü isim, kısa sürede toparladı.
Ayran içerek ferahlayan Faik Öztürk, evlerinin her yerine soğan koyma nedenini açıkladı. Pandemi öncesine kadar en çok ekstraya giden şarkıcıların başında gelen Safiye Soyman’ın parmağındaki iri taşlı yüzükler dikkat çekti. Faik Öztürk geçen günlerde eski eşiyle evliliğinden dünyaya gelen oğlunu evlendirmiş, Safiye Soyman nikahta hazır bulunmuştu. Öztürk, kendisi de Safiye Soyman’ın yıllardır ALS hastası olan oğlu Harun Akaröz’e babalık yaptığını anlattı.
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