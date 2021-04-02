Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte sıfırdan başladığı hayat hikâyesi…

El yazısı çok düzgün olan Faik Öztürk, önce muhasebeye ardından da fabrikanın genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi. Sonra asker arkadaşının talebinin ardından demir işine giren Faik Öztürk, büyük kazançlar elde ederken, birçok kişiye de hatırı sayılır yardımlar yaptı. Faik Öztürk, uzun yıllardır ünlü sanatçı Safiye Soyman ile birliktelik yaşıyor…

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

13 Nisan 1962’de Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğan Faik Öztürk, Astsubay çocuğu olmasından ötürü farklı kentlerde yaşadı. Çankaya Lisesi'nde okuduktan sonra, lise 2. sınıfta okulu bırakan Faik Öztürk, Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada tuvaletleri temizlemeye başladı. 1,5 yıl sonra el yazısı çok düzgün muhasebeye alınan Faik Öztürk, 1982’de ayrılırken fabrikanın genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi.

Balıkesirli bir asker arkadaşının “Bana hurda tren rayı bulabilir misin” talebinin ardından 1 milyon Türk lirası borç bulan Faik Öztürk, rayları, tırların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon TL para kazanan Faik Öztürk, devlete olan borcunu ödedikten sonra, 285 milyon TL kazanç elde etti.