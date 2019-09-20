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Faili meçhul cinayetler davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 kişinin 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçundan yargılanmasına devam edildi - Dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştırıldı

Eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 kişinin 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık ve müdahil avukatları katılırken vareste tutulmaları nedeniyle sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy'un dosyaya giren belgeleri tutanağa yazdırmasının ardından müdahil avukatlarına esasa ilişkin iddialarını dile getirmeleri için söz verildi.

Avukatlar, beyanlarında sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti.

Müdahillerden Raife Baskın'ın avukatı Yusuf Alataş dava sürecine ilişkin eleştirilerde bulunarak, "19 faili meçhul cinayete ilişkin bu davada iddia makamı savunma makamına dönüşmüştür." dedi.

Dosyadaki delillere göre müvekkilinin eşi Abdulmecit Baskın'ın çalıştığı Altındağ İlçe Nüfus Müdürlüğünden 1993'te özel harekat polislerince alındığını ve Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça tarafından Haymana Yolu'ndaki metruk bir evde infaz edildiğini dile getiren Alataş, dosya kapsamındaki cinayetlerden dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakanı Tansu Çiller ve Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin de bilgisi olduğunu öne sürdü.

Müdahillerden Sertaç Ekinci’nin avukatı Ruşen Ali Nergiz ise soruşturmanın açılmasına neden olan sanıklardan eski özel harekatçı "Ayhan Çarkın'ın itiraflarının somut olduğunu" söyledi ve "Bunlar, cinayet mahallinde bulunmayan birinin anlatamayacağı itiraflardır. Bu cinayetlerin failleri, maktulleri ve işlendiği dönemler itibarıyla siyasi bağlantıları açıktır." diye konuştu.

Müdahil avukatlarından Mehmet Emin Aktar sanıkların duruşmalarda hazır bulunmamasını eleştirerek, "Davanın başından beri sanıksız bir yargılama yapılıyor." dedi.

Müdahillerden Sertaç Kamil Ekinci ise maktullerden birinin babası Yusuf Ekinci olduğuna işaret etti ve "Vicdanınıza seslenmek istiyorum. Babam öldürüldü, yıllar boyunca bunun acısını çekiyorsunuz. Buna ilişkin bütün çabalarınız sonuçsuz kalıyor. Bu faillerin, şahısların çok ciddi bir koruma altında olduğunu görüyorsunuz. Mehmet Ağar'ın içeride olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, bu talep doğrultusunda karar vererek, davayı erteledi.

- İddianame

Dava Namık Erdoğan, Abdulmecit Baskın, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan, Faik Candan cinayetlerini kapsıyor.

İddianamede eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Kemal Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, o dönemde aynı dairede görev yapan Mehmet Korkut Eken, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile eski özel harekat polisleri toplam 19 sanığın suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nin "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek ve adam öldürmeye iştirak" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Faili meçhul cinayetler davası Mahmut Yıldırım Mehmet Ağar

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