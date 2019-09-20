Faili meçhul cinayetler davası

Eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 kişinin 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Dosyadaki delillere göre müvekkilinin eşi Abdulmecit Baskın'ın çalıştığı Altındağ İlçe Nüfus Müdürlüğünden 1993'te özel harekat polislerince alındığını ve Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça tarafından Haymana Yolu'ndaki metruk bir evde infaz edildiğini dile getiren Alataş, dosya kapsamındaki cinayetlerden dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakanı Tansu Çiller ve Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin de bilgisi olduğunu öne sürdü.

Müdahillerden Sertaç Ekinci’nin avukatı Ruşen Ali Nergiz ise soruşturmanın açılmasına neden olan sanıklardan eski özel harekatçı "Ayhan Çarkın'ın itiraflarının somut olduğunu" söyledi ve "Bunlar, cinayet mahallinde bulunmayan birinin anlatamayacağı itiraflardır. Bu cinayetlerin failleri, maktulleri ve işlendiği dönemler itibarıyla siyasi bağlantıları açıktır." diye konuştu.

Müdahil avukatlarından Mehmet Emin Aktar sanıkların duruşmalarda hazır bulunmamasını eleştirerek, "Davanın başından beri sanıksız bir yargılama yapılıyor." dedi.

Müdahillerden Sertaç Kamil Ekinci ise maktullerden birinin babası Yusuf Ekinci olduğuna işaret etti ve "Vicdanınıza seslenmek istiyorum. Babam öldürüldü, yıllar boyunca bunun acısını çekiyorsunuz. Buna ilişkin bütün çabalarınız sonuçsuz kalıyor. Bu faillerin, şahısların çok ciddi bir koruma altında olduğunu görüyorsunuz. Mehmet Ağar'ın içeride olması gerekir." ifadelerini kullandı.