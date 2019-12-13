HABER

Faili meçhul cinayetler davasında 17 sanığa beraat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin Ankara’da görülen davada mahkeme, aralarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 17 sanığın 17 cinayet için beraatına karar verdi.

1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin Ankara’da görülen davada mahkeme, aralarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 17 sanığın 17 cinayet için beraatına karar verdi. Mahkeme, 2 cinayet yönünden ise firari sanık Mahmut Yıldırım ile 6 sanığın dosyanın ayrılmasına hükmetti.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya taraf avukatları katılırken, sanıkların huzurda bulunmadığı görüldü. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, tüm suçlamalar yönünden yeterli delil bulunmadığından 17 sanığın beraatına karar verilmesini istedi. Savcı, firari sanık Mahmut Yıldırım’ın dosyasının ayrılmasını, dava sürecinde öldüğü anlaşılan sanık Ahmet Demirel’in ise dosyasının düşmesine karara verilmesini talep etti. Taraf avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, 17 cinayetle ilgili suçlanan aralarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 17 sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Mahkeme, İran vatandaşları Lazem Esmaeili ve Asker Smitko cinayetiyle ilgili firari sanık Mahmut Yıldırım’ın savunmasının alınmaması nedeniyle sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmaloğlu’nun bu cinayetlerle ilgili dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Dava aşamasında öldüğü anlaşılan sanık Ahmet Demirel’in dosyasının ise düşmesi kararlaştırıldı.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyedeJandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede
İzmir’de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret ettiİzmir’de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'nda dev uyuşturucu operasyonu! Değeri 70 milyon lira

Türkiye'de böylesi ilk kez oldu! Değeri 70 milyon lira

Esenyurt'ta metruk binada çanta içerisinde 15 günlük bebek cesedi bulundu

Çanta içerisinde 15 günlük bebek cesedi bulundu

Zindashti'nin kızının öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Zindashti'nin kızının öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Niğde'de suç örgütüne 'Kıskaç' operasyonu!

'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin zülmünü anlatan yeni bir film hazırlandı

Bu 6 tanığa kulak verin

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.