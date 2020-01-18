Faili meçhul cinayetler davasında gerekçeli karar açıklandı

SERDAR AÇIL - BARIŞ KILIÇ - Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın da arasında bulunduğu 19 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili yargılandığı davada verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 1993-1996 yıllarında avukat ve iş adamlarının da aralarında olduğu çoğu Kürt kökenli 18 kişinin öldürüldüğü, cinayetlerin ardından mermi kovanı ya da çekirdeği dışında başka delil bulunamadığı, cinayetlerde kullanılan silahların da ele geçmediği belirtildi.

Soruşturmanın 18 yıl sonra polis memuru Ayhan Çarkın'ın ifadesiyle başladığı ve Çarkın'ın da arasında bulunduğu çoğu kamu görevlisi 19 kişi hakkında kamu davası açıldığı kaydedilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Çarkın'ın ifadeleri, bazı olaylara ait tespitlere aykırı olduğu gibi, bazı olaylar yönünden ise ifadeler kendi içinde çelişmektedir. Çarkın, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Savcılığında ayrı ayrı iki ay arayla ifade vermiştir. Sanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin, net ve tutarlı olması beklenir. Oysa sanık aynı olayla ilgili bir ifadesinde cinayeti görmediğini, arkadaşından duyduğunu ifade etmiş, daha sonraki ifadesinde ise cinayeti gördüğünü söyleyerek suçu işleyenlerin isimlerini bildirmiş, bir diğer ifadesinde ise suçu işleyenlerin isimlerini çoğaltmıştır. Sanık Ayhan Çarkın, mahkemede verdiği 13 Mayıs 2015 tarihli ifadesinde önceki tüm ifadelerinden dönmüştür. Çarkın'ın olaylarla ilgili ifadesi, diğer sübut delillerle de teyit edilemediğinden, mahkumiyete yetersiz bulunmuştur.