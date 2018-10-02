Faili meçhul cinayetlere ilişkin dava

Bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin Mehmet Ağar, bazı özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılandığı davada, gizli tanık "Emek" beyanda bulundu.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve şikayetçi avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy, gizli tanık "Emek"in can güvenliği nedeniyle duruşmanın gizli yapılmasına karar verildiğini açıklayarak, avukatlar ve müştekiler haricindekilerin salonu boşaltmalarını istedi.
Basın mensupları ve polislerin çıkartılmasının ardından duruşmaya kapalı devam edildi.
Gizli tanık "Emek"in beyanlarının ardından sanık avukatları, Emek'in davaya ilişkin bilgi ve tanıklığının olmadığı için soru sormayacaklarını bildirdi.
Sanık avukatları da tanığa soru sormak için uygun bir ortam olmadığını ve söylenenlerin anlaşılamadığı için soru sormak istemediklerini belirtti. Mahkeme Başkanı Türksoy, sanık avukatlarına, mahkeme aracılığıyla soru sorabileceklerini belirtmesi üzerine avukatlar soru sormak istemediklerini yineledi.
Mahkeme heyeti, "Yeşil" hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Sanıklar, 1990'lı yıllarda işlenen 18 faili meçhul cinayetle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek" suçundan yargılanıyor.
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