"Faiz artırmak kalıcı bir çözüm değil"

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) tarafından, "Türkiye ve dünya ekonomisi güncel analizi, 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı öngörüleri" konulu panel düzenlendi.

TSİAD Başkanı Aytaç Aydoğan, kent merkezinde bir otelde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, daha önce gerçekleştirdikleri programlarda da ekonominin güçlü kalemlerini Trabzon'da misafir ettiklerini belirterek, "Ekonomideki zorlukların üstesinden gelebilmemiz için hem hükümetimize hem de biz iş dünyasına büyük görevler düşüyor." dedi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez de ülkelerin ve Türkiye'nin ekonomisine ilişkin yaptığı sunumda katılımcıları bilgilendirdi.

Eğilmez, Japonya, Amerika, Çin, Hindistan, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerde 2017 yılındaki ekonomik gelişmeler konusunda bilgiler vererek, 2019 yılında ihracat yapanların kazanacağını ancak dövizle borcu olanların sorun yaşayacağını kaydetti.

Gelecek yılın muhtemel ekonomik görünümüne ilişkin de slayt eşliğinde sunum yapan Eğilmez, "Yapısal reformlara yönelmeliyiz. Faiz artırmak kalıcı bir çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Eğilmez, sunumunda çeşitli örneklerde vererek, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, iş adamları, öğretim üyeleri, bankacılar ve üniversite öğrencileri katıldı.

