Faiz Arttırımı Beklentisi Borsaları Vurdu

ABD’de borsalar güne ve haftaya sert düşüşlerle başladı. Dow Jones Endeksi yüzde 2 üzerinde değer kaybederken, S&P ve Nasdaq endekslerinde kayıplar yüzde 4’e yaklaştı.

ABD’de geride bıraktığımız hafta açıklanan enflasyon verisi, piyasalarda kaygıların artmasına neden olmaya devam ediyor. Yüzde 8,6’yla son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon sonrası gözler, Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED’in yapacağı toplantıya çevrildi.

Son enflasyon verisi sonrasında FED’in 1994 yılından bu yana ilk kez bir toplantı sonrası 75 baz puan faiz artışına gitmesi beklentisi de arttı. Ekonomistler FED’in bu yıl en az bir kez 74 baz puan faiz arttırımına gitmesinin sürpriz olmayacağı yorumunu yapıyorlar. Bazı uzmanlar düşük bir olasılık olarak görülse de 100 baz puanlık bir artışın dahi masaya gelebileceğini iddia ediyorlar. FED’in 50 baz puanlık bir artışa gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durum ABD’de yükselen faiz oranlarıyla birlikte resesyon endişelerini de arttırıyor. Borsalar da bu endişelerle birlikte güne ve haftaya sert bir düşüşle başladı.

Dow Jones Endeksi’nde, Boeing, Salesforce ve Chevron gibi hisselerin gördüğü yüzde 8’i aşan değer kayıplarıyla birlikte sert düşüş yaşandı. Dow Jones Endeksi 30 bin 507 puana kadar geri çekildi. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında da, Amazon ve Netflix gibi hisselerin de etkisiyle yüzde 4’e yaklaşan bir kayıp görüldü.

S&P 500 endeksi de, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi ve günlük kaybı yüzde 3’e yaklaştı.

Kripto paralar da değer kaybediyor

Hafta başında kripto paralarda da ciddi değer kayıpları görüldü. Kripto para piyasasında Bitcoin, 2020 Aralık’tan bu yana en düşük değere geriledi. Bitcoin 25 bin dolara kadar gerilerken, bir diğer önde gelen kripto para birimi Etherium’da da son bir haftadaki değer kaybı yüzde 30’u aştı.

Piyasalardaki genel durum altın fiyatlarını da etkiledi. Altın fiyatları da yüzde 2’nin üzerinde geriledi.

Haftaya uluslararası piyasalar da düşüşle başladı. ABD borsaları öncesinde faiz arttırımları endişesiyle Asya ve Avrupa borsalarında da düşüşler yaşandı. Özellikle FED’in faiz arttırımına gideceği beklentisi uluslararası piyasalarda doların güçlenmesine neden oldu. Türkiye’de de dolar kuru günü 17,23 seviyelerinde kapattı.

