HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Faiz Arttırımı Beklentisi Borsaları Vurdu

Faiz Arttırımı Beklentisi Borsaları Vurdu

13.06.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de borsalar güne ve haftaya sert düşüşlerle başladı. Dow Jones Endeksi yüzde 2 üzerinde değer kaybederken, S&P ve Nasdaq endekslerinde kayıplar yüzde 4’e yaklaştı

Faiz Arttırımı Beklentisi Borsaları Vurdu

ABD’de borsalar güne ve haftaya sert düşüşlerle başladı. Dow Jones Endeksi yüzde 2 üzerinde değer kaybederken, S&P ve Nasdaq endekslerinde kayıplar yüzde 4’e yaklaştı.

ABD’de geride bıraktığımız hafta açıklanan enflasyon verisi, piyasalarda kaygıların artmasına neden olmaya devam ediyor. Yüzde 8,6’yla son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon sonrası gözler, Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED’in yapacağı toplantıya çevrildi.

Son enflasyon verisi sonrasında FED’in 1994 yılından bu yana ilk kez bir toplantı sonrası 75 baz puan faiz artışına gitmesi beklentisi de arttı. Ekonomistler FED’in bu yıl en az bir kez 74 baz puan faiz arttırımına gitmesinin sürpriz olmayacağı yorumunu yapıyorlar. Bazı uzmanlar düşük bir olasılık olarak görülse de 100 baz puanlık bir artışın dahi masaya gelebileceğini iddia ediyorlar. FED’in 50 baz puanlık bir artışa gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durum ABD’de yükselen faiz oranlarıyla birlikte resesyon endişelerini de arttırıyor. Borsalar da bu endişelerle birlikte güne ve haftaya sert bir düşüşle başladı.

Dow Jones Endeksi’nde, Boeing, Salesforce ve Chevron gibi hisselerin gördüğü yüzde 8’i aşan değer kayıplarıyla birlikte sert düşüş yaşandı. Dow Jones Endeksi 30 bin 507 puana kadar geri çekildi. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında da, Amazon ve Netflix gibi hisselerin de etkisiyle yüzde 4’e yaklaşan bir kayıp görüldü.

S&P 500 endeksi de, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi ve günlük kaybı yüzde 3’e yaklaştı.

Kripto paralar da değer kaybediyor

Hafta başında kripto paralarda da ciddi değer kayıpları görüldü. Kripto para piyasasında Bitcoin, 2020 Aralık’tan bu yana en düşük değere geriledi. Bitcoin 25 bin dolara kadar gerilerken, bir diğer önde gelen kripto para birimi Etherium’da da son bir haftadaki değer kaybı yüzde 30’u aştı.

Piyasalardaki genel durum altın fiyatlarını da etkiledi. Altın fiyatları da yüzde 2’nin üzerinde geriledi.

Haftaya uluslararası piyasalar da düşüşle başladı. ABD borsaları öncesinde faiz arttırımları endişesiyle Asya ve Avrupa borsalarında da düşüşler yaşandı. Özellikle FED’in faiz arttırımına gideceği beklentisi uluslararası piyasalarda doların güçlenmesine neden oldu. Türkiye’de de dolar kuru günü 17,23 seviyelerinde kapattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile kavgası faciayla bitti! Çocuklarının üzerine kurşun yağdırdıAile kavgası faciayla bitti! Çocuklarının üzerine kurşun yağdırdı
Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...
Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

Dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"

Dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"

İlginizi Çekebilir

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.