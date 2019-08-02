"Faiz indirimi durgunluğa karşı panzehir olacak"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşürülmesinin, gayrimenkul ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi yaratacağını belirtti.

Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, faiz indiriminin yapımı tamamlanan sıfır konutlarda uygulanmasının, markalı konut üreticilerinin son zamanlarda yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılması ve yeni yatırım planlarının devreye alınması yönünde çok büyük destek sağlayacağını kaydetti.

Bu girişimin etkisi ile iç piyasada satışların artıya geçeceğini dile getiren Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu indirimin fiyatlarda artış yönlü bir hareketlilik yaşanmadan önce yapılması, yatırımcılara çok önemli bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde fiyat artışının yaşanacağını düşünürsek, içerisinde bulunduğumuz yaz ayları, konut satın almanın tam zamanı. Bu indirim hareketinin, özel bankaların da devreye girerek finans sektöründe yaygınlaştırılması, sektörde çok hızlı bir canlanma etkisi yaratabilir. Bankaları bu yönde harekete geçmeye davet ediyoruz. Kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesi, gayrimenkul ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi yaratacak."