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Faiz indirimi otomotivcilerin "umutlarını tazeledi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: - "Merkez Bankasının ekonomik verilere ilişkin yaptırdığı anketin Para Politikası Kurulu toplantısına yansıması ile birlikte alınan 250 baz puanlık faiz indirimi umutlarımızı bir kez daha tazelemiştir" - "Bir süre önce Merkez Bankasının aldığı 325 baz puanlık faiz indirimin sonrasında gelen ek 250 baz puanlık faiz indirimi hem yatırım maliyetlerini geriye çekecek hem de girişimciyi mevduat faizinden bir ölçü daha uzaklaştıracaktır"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “250 baz puanlık faiz indirimi umutlarımızı bir kez daha tazelemiştir." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 250 baz puanlık faiz indiriminin sektörde umutları bir kez daha tazelediğini dile getirdi.

Bir süre önce TCMB'nin aldığı 325 baz puanlık faiz indirimin sonrasında gelen ek 250 baz puanlık faiz indiriminin hem yatırım maliyetlerini geriye çekeceğini hem de girişimciyi mevduat faizinden bir ölçü daha uzaklaştıracağını dile getiren Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kararın alınmasında en büyük etkilerden biri ülkemizde enflasyonun aşağı yönlü bir trend içinde olmasıdır. Faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma yönünde lüksümüz olmadığından bu son indirimin zamanlaması tüm reel sektörde bir canlanmanın önünü daha da açacaktır. TCMB'nin verdiği 250 puanlık son faiz indirim kararını son derece yararlı gelişmelere yol açacağı görüşünü taşıyorum. Bu yönde alınan kararların, Türk lirasına erişim maliyetinin gerilemesine ve çok daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını bekliyorum."

- "Taşıt kredilerindeki maliyetlerin gerilemesi gerekiyor"

Şahsuvaroğlu TCMB'nin aldığı bu karar doğrultusunda özel bankaların da bu indirimi en hızlı şekilde yine kredi maliyetlerine yansıtmasının yerinde bir davranış olacağını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü konjonktürel şartlara baktığımızda bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ve bu şekilde devam ettikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sağlanması ve sürdürülebilir olması mümkün görülmemektedir. Ülkemizde 10 milyar dolarlık yatırım yapmış ve tamamen yerli ve milli şirketlerimiz olan Otomotiv Yetkili Satıcılarının ticaretlerini sürdürebilmelerinin en önemli unsurlarından biri de ucuz ve sürdürülebilir finansmana erişimlerinden geçmektedir. Ticaretin yeniden tesis edilmesi ve ülkemize katma değer yaratılabilmesi için şirketlerimizin en kısa sürede krediye ulaşımlarının sağlanması ve taşıt kredilerindeki maliyetlerin gerilemesinin gerektiğini belirtmek isterim."

Şahsuvaroğlu ayrıca ekonomi yönetiminin ve TCMB Para Politikası Kurulu'nun son olarak aldığı bu "kararlı ve isabetli" adımının, Türkiye ekonomisinin dengeleme sürecinden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağına ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağına da inancının tam olduğunu ifade etti.

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