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Faiz indirimi sonrası TL üzerindeki baskı büyüyor

17.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indermesi sonrasında Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor.

Faiz indirimi sonrası TL üzerindeki baskı büyüyor

Dolar/TL kuru bu sabah 16'yı, euro/TL de 18'i geçti.Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 21,31 düzeyine gelmesi ve Türk Lirası'nda (TL) tarihi değer kayıplarına rağmen dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine devam etmesi neticesinde kurlardaki tırmanış sürüyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Banka, böylece son dört ayda 500 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Kararın ardından TL'deki değer kaybı devam ederken bu sabah dolar/TL 16, euro/TL de 18 seviyelerini geçti.

TCMB kurlardaki yükselişi durdurmak için 1 Aralık'tan bu yana piyasa döviz satışı yaparak dört kez doğrudan müdahalede bulunmuştu. Ancak bu müdahaleler, doların yükselişini dizginleyemedi.

Uzmanlar ne diyor?

TCMB'nin faiz indirimini değerlendiren uzmanlar da enflasyonun daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Ünlü Menkul Değerler'den Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Gökhan Uskuay, kurumunun günlük raporunda "alınmış kararların birikimli etkilerinin enflasyonu ilk çeyrekte yüzde 37,7'ye ve ikinci çeyrekte yüzde 40'a çıkartmasını beklediklerini" belirterek "Bu enflasyon verilerine göre TCMB Mayıs ayına kadar politika faizini sabit tutması durumunda yüzde 6 olan negatif reel faiz yüzde 26'ya yükselecektir. 2022'nin ilk yarısında Fed'in faiz artırım süreci ve TL'de kırılganlıklar, enflasyonu daha üst bir noktaya taşıyabilir. Bu nedenle TCMB'nin faiz indirimini durdurmuş olmasının TL'de kırılganlıkları sonlandırmasını beklemiyoruz" değerlendirmesine yer verdi.

Londra merkezli Bluebay Asset Management'ın kıdemli stratejisti olan Timothy Ash de TCMB'nin önümüzdeki döneme dair verdiği bu mesajı "TCMB, söz konusu olduğunda ileriye dönük yönlendirme kesinlikle hiçbir şey ifade etmez ve Erdoğan para politikasını belirler" görüşünü dile getirdi.

DW / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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