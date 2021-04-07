‘‘Faiz ve Enflasyonu Tek Hanelere İndirmekte Kararlıyız’’

Türkiye'de 19 yıldır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi makro ekonomik göstergelerde en zor dönemini yaşıyor. Son 21 ayda üç kez Merkez Bankası Başkanı değiştirilmesine rağmen dolar kuru bir türlü sekiz liranın altına inmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz ay yayınladığı verilere göre geniş tanımlı işsizlik yüzde 29’u aşıyor, Merkez Bankası’nın 15 Nisan’da yapacağı toplantıda yüzde 19 olan faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor ve her ay üstüne koyarak yüzde 16,19’u gören enflasyondaki artışın yurtiçi üretici fiyatları göz önüne alındığında gelecek aylarda sürmesi bekleniyor. Muhalefetin sık sık ekonomiyle ilgili eleştirilerine muhatap olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün hem partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda hem de AKP Genişletişmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmalarda ağırlığı ekonomiye verdi. ‘‘Enflasyon ve faizi tek haneli rakamlara indireceğiz’’ Türk ekonomisinin artık dış şoklara karşı dayanıklı hale geldiğini savunan Cumhurbaşkanı, enflasyon ve faizi en kısa zamanda tek hanelere indireceklerini dile getirirken 2001 krizine atıfta bulundu.

Kılıçdaroğlu’na seslenen Erdoğan, ‘‘Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba? Bunun muhasebesini yap. Sana yakışır. İşsizler ordusu niye vardı acaba? Türkiye ekonomisi 2002 yılı öncesi dönemde; yüksek kamu açığı, yüksek enflasyon, zayıf bankacılık sektörü, kırılgan sanayi altyapısı ve yenilikçi faaliyetlerden mahrum bir reel sektöre sahipti. Bugün en kısa sürede çözmekte kararlı olduğumuz kimi sıkıntılarımıza rağmen bambaşka bir resim vardır. Türkiye ekonomisi, şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır, güç kazanmıştır. Göreve geldiğimizde Türkiye ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre dünyada 18’inci sıradayken, artık 13’üncü sırada bulunuyor. Milli gelirimizi, döviz kurundaki ekonomik temeli olmayan dalgalanmalara rağmen, 238 milyar dolardan 3 katlık bir artışla 717 milyar dolara yükselttik. Tüketici enflasyonunu, 2002 yılındaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2’e geriletmiştik. Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken, 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız’’ dedi.

‘‘İstesiniz de istemezseniz de Kanal İstanbul’a başlıyoruz, yaz aylarında temelini atıyoruz’’ Erdoğan’ın ana mesajlarından biri yine hayata geçmekte çok geciktiğini söylediği Kanal İstanbul oldu. Erdoğan, emekli amiraller bildirisinin ana itiraz konularından biri olan Kanal İstanbul projesinde bu yaz aylarında temelin atılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı, ‘‘Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir aynı zamanda İstanbul’un depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje ulaşım ağlarıyla da bütünlük arz edecektir. Dünya ticaretinin yüzde 90’ının deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, Boğazlar’ın en önemli deniz ticaret yollarından biri niteliğini taşıması Kanal İstanbul projesinin önemini arttırıyor. Karadeniz’de hem biz hem de kıyısı olan diğer ülkeler yeni ve büyük limanlar yapıyor. Bu durum Boğaz trafiğinin artacağına işaret ediyor. (Kılıçdaroğlu'na atfen) Hala tehdit ediyor, ‘Kim ki Kanal İstanbul projesine giren bütün müteahhitlerin elinden alırız, kendilerini de kenara koyarız.’ Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir çürümüşlük? Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İstesiniz de istemezseniz de Kanal İstanbul’a başlıyoruz, yapacağız. İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çıkıyoruz. Yaz aylarında da inşallah temelini atıyoruz’’ dedi.

‘‘Ramazan ayında vaka sayılarında birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, turizm sezonunda hareketliliği yakalayabiliriz’’ Dün itibariyle yeni vaka sayısında dünyada dördüncü sırada olan Türkiye’nin sıkılaştırma tedbirleri uyguladığını söyleyen Erdoğan, ana hedefin turizm sezonuna kadar vaka sayılarını azaltmak olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, ‘‘Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Ramazan ayında vaka sayılarında birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, turizm sezonunu ve bunun içerde yol açacağı hareketliliği yakalayabiliriz. Ramazan ayında tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da kıracağız. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz’’ dedi.