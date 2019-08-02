''Faize yol açmadıkça kredi kartıyla kurban kesilebilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, ''Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurbanı inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok." dedi.

Maşalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanın önemine işaret ederek, zengin insanların kesmesi gerektiğini söyledi. Maşalı, ''Temel ihtiyaçlarını karşılamış, bunun ötesinde kenarda 80 gram altın maddi imkanı bulunan kişiler kurban kesmeli. Hanefi mezhebine göre bu vaciptir. Diğer mezheplere göre de sünnet olarak değerlendirilmiştir.'' diye konuştu.

Zengin olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek olmadığını dile getiren Maşalı, şöyle devam etti:

''İşin fıkhi boyutu bu şekilde. Ama vacip olmadığı halde kurban kesen kişiler de oluyor. Bunun psikolojik tarafı fazla. Bir babayı düşünün, çocuğuna bayram gününde kurban kesmenin verdiği o coşkuyu yaşatmak istiyor. İster istemez gücü nispetinde belki sıkıntıya da girerek kurban kesiyor. Normalde maddi imkanı yerinde olmayan, temel ihtiyaçların ötesinde kenarda parası olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek yok. Bu kişiler yükümlü olmadığı bir şeyle kendisini yükümlü tutmuş oluyor.''