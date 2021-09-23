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Faizi İndirimi Kararı Sonrası Kur Tarihi Zirvede

23.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) politika faiz oranında 100 baz puanlık bir indirime gitti. İndirim kararı sonrası Dolar/TL kuru tüm zamanların zirvesi olan 8,80’i test ettikten sonra 8,75-8,76 bandına geriledi

Faizi İndirimi Kararı Sonrası Kur Tarihi Zirvede

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) politika faiz oranında 100 baz puanlık bir indirime gitti. İndirim kararı sonrası Dolar/TL kuru tüm zamanların zirvesi olan 8,80’i test ettikten sonra 8,75-8,76 bandına geriledi.

Merkez Bankası bu kararla 21 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

8 Eylül’de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantısında ‘‘çekirdek enflasyon’’ vurgusu yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu sözleriyle bu ayki PPK toplantısında indirime gidilebileceğinin işaretini vermişti.

TL’nin ABD kuru karşısındaki iki haftalık kaybı yüzde 5’ten, Euro karşısındaki kaybı ise yüzde 10’dan fazla

Merkez Bankası Başkanı’nın faiz indirimine işaret eden sözlerine rağmen yüksek seyreden enflasyon nedeniyle piyasada indirim beklentisi yoktu. Sürpriz karar döviz kurlarını da negatif etkiledi.

Yaz aylarında 8,32’ye kadar gerileyen Amerikan Doları/Türk Lirası kuru Profesör Kavcıoğlu’nun ay başındaki açıklaması sonrası kur harekete geçmiş, dün 8,65’e kadar yükselmişti.

Dolar kuru, PPK’da alınan bir puanlık faiz indirimi kararı sonrası 8,80’i gördükten sonra 8,75-8,76 bandında seyrediyor. Türk Lirası’nın dolar kuru karşısında son iki haftada uğradığı kayıp yüzde 5’i aştı.

Euro/TL kuru ise 10,27’ye yükselirken Türk Lirası’nın Avrupa Birliği para birimi karşısındaki değer kaybı da yüzde 10’un üzerine çıktı

Merkez Bankası indirime gerekçe olarak çekirdek enflasyonu gösterdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada yine son olarak yüzde 16,25 olarak ölçülen çekirdek enflasyon vurgusu dikkat çekti.

Açıklamada, ‘‘Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir’’ dendi.

Metinde aylar sonra ‘‘kararlı duruş’’ ifadesini kullanmayan TCMB Para Politikası Kurulu, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemekte olduğuna dikkat çekerken, aşılama oranlarındaki artışa rağmen yeni Covid-19 varyantlarının küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu vurgulandı.

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