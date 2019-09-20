Faizlerdeki düşüş konuta ilgiyi artırdı

Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) Başkanı Kerim Çayır, kamu bankalarının konut kredilerindeki faiz oranını yüzde 0,99’a çekmesinin konuta olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Sivas’ta bu yıl Eylül ayından itibaren konut satışlarında artış olduğunu ifade eden SEMDER Başkanı Kerim Çayır, faiz oranlarının düşmesiyle beraber özellikle sıfır konuta rağbetin arttığının altını çizdi.

“Kaporasını veren müşteriler indirimi bekliyordu”

“Son dönemlerde faizlerin indirilmesiyle birlikte konuta olan ilgi arttı” ifadesini kullanan Çayır, “Ağustos sonu ve Eylül ayında taleplerimiz çoğaldı. Özellikle sıfır konutlara bu artış daha fazla yansıdı. Çünkü kaporasını veren veya önden ödemesini yapan müşteriler faiz oranlarındaki indirimi bekliyordu. Dolayısıyla hükümetin de bu uygulaması ile birlikte bu şahıslar bankalara müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirdiler. Bu beklenen bir durumdu. Çünkü inşaat sektörü hem ilimizde hem de ülkemizde bir sekteye uğramıştı. Konutta yığılma, stok fazlası vardı. Bunların eritilmesi ve konut almayı bekleyen müşterilerin taleplerinin karşılanması açısından böyle bir beklenti vardı. Sivas’ta da olumlu yansıdı” dedi.