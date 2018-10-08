19 yaşındaki genç, kadın 1 milyon pound kazanmayı planlıyor.

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

1 / 6 Para kazanmanın kolay yolu mu zor yolu mu belli olmasa da çok kısa sürede çok daha zor bu işi yaparak zengin olacağa benziyor. İşte bekaretini açık arttırmaya çıkaran bu kadının hikayesi...

2 / 6 AİLESİNE YARDIM EDİP DÜNYAYI GEZECEK 19 yaşındaki Amy, daha iyi bir hayat yaşamak ve ailesine yardım etmek için Cinderella Escorts'a üye oldu. Soyadını açıklamak istemeyen Amy, ''onaylanmış bakire'' kazanacağı para ile eğitim masraflarını karşılayacağını ve dünyayı gezeceğini söyledi. Ayrıca bu kararı vermenin zor olduğunu vurguladı.

3 / 6 BAKİRELİĞİ KONTROL EDİLDİ Cinderella Escorts kanıt niteliğinde bir sertifikaya sahip. Bununla birlikte sağlık yetkilileri bakireliğin kanıtlanmasının oldukça zor olduğu, kızlık zarının cinsel ilişkiye girmeden de hasar görebileceği konusunda hemfikir durumda. Amy, sitede görünmeden önce psikiyatr tarafından değerlendirildi ve kapsamlı bir araştırma sürecinden geçti. İnternet sitesi Amy'nin bakireliğinin doktor tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

4 / 6 DEPOZİTO BEDELİ ŞART Ajans verilen tekliflerin sahte olmadığını anlayabilmek için kazanan teklif vericiden %10 depozito bedeli alınacağını açıkladı. Sonrasında bu kişinin Almanya'ya seyahat etmesi ve Amy ile bir gece geçirmek için otel rezervasyonu yapması gerekiyor. Amy'e talip olanlar. onun bakire olduğundan emin olmak isterlerse Almanya'da bir doktora danışabilecek ya da yanlarında doktor getirebilecekler.

5 / 6 Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı! Amy'nin bekaretini açık arttırmaya sunması, genç kadınları buna teşvik edeceği endişesini uyandırdı. Özellikle zengin ve yaşlı erkeklerin genç kadınlara talip olacağını düşünmek oldukça can sıkıcı bir durum olarak görülüyor.