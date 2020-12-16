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Fakirlik yardımı başvurusu 2021... Gıda, ihtiyaç ve para yardımı yapan kurumlar! Fakirlik yardımı nasıl alınır, şartları nedir?

16.12.2020 08:56 | Son Güncelleme:
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Fakirlik yardımı başvurusu 2021... Gıda, ihtiyaç ve para yardımı yapan kurumlar! Fakirlik yardımı nasıl alınır, şartları nedir?

Maddi sıkıntıları olan vatandaşlara destek olmak amacıyla bazı kurumların listesi ve kurumların verdiği barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların neler olduğu koronavirüsten sonra daha çok araştırıldığı için listesini yaptık. Peki hangi kurumlar gıda, barınma ve yiyecek yardımı yapıyor? Dar gelirlilere verilen yardımların başvuru şartları nedir? Hangi kurumlar ihtiyaç sahiplerine yardım veriyor? İşte fakirlere yardım veren kurumlar listesi!

Maddi sıkıntıları olan ailelerin, koronavirüsün ardından sıkıntıları neredeyse ikiye katlandı. Birçok iş yerinin üretime ara vermesi, işten çıkarılan vatandaşların ya da ücretsiz izne yollanan vatandaşların sayısının artmasından sonra yardıma muhtaç aileleri zor duruma soktu. Bazı kurumların dar gelirli vatandaşlara barınma, gıda, eğitim gibi birçok yardım vermesi vatandaşların hangi kurumlar fakirlere yardım veriyor araştırmaları başaldı. İhtiyaç sahiplerine para yardımı dahi yapan kurumlar bunların dışında engellilere yönelik yardımlar dahi yapıyor. Peki kurumlardan yardım parası alabilmek için başvuru koşulları nedir? Özel amaçlı yardımlar ve sağlık yardımı alabilme yöntemleri nedir?

YOKSULLUK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hiç geliri olmayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan hatta işi olmayan, engelli kişiler gibi birçok kişiye bazı kurumlar yardım veriyor. Yoksulluk yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar için, destek veren devlet kurumlarına yardım alabilmek için kişilerin yazılı başvuru yapması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve en düşük geçinme ihtiyacı olan asgari ücret miktarı kadar bile destek alamayan vatandaşlar iççin verilen barınma, yakıt, gıda ve para yardımı için detaylı araştırma yaptık. Fakirlik yardımı alabilmek için yazılı başvuru yapan kişiler, başvuru formlarını doldurduktan sonra sosyal yardımlaşma denetleme çalışanlarının incelemeleri sonucunda, olumlu sonuç gelirse talep ettiği yardım desteğini alır. Peki gıda yardımı nasıl alınır?

FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİ DAR GELİRLİYE YARDIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ?

Maddi sıkıntıları nedeniyle ailesine destek veremeyen ve hayatını idame ettirmekte zorlanan kişilere bazı devlet kurumları yardım desteğinde bulunuyor. Birçok alanda yardım veren bu kurumlardan para yardımı yapanlar da var. Fakirlik; gıda, ihtiyaç ve para yardımı verecek kurumlar listesi:

Belediyelerin Maddi Yardım
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İHH Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Sosyal Hizmetler

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI FAKİRLERE YARDIM EDEN KURUM HANGİSİ?

Koronavirüs salgınının sonunda bazı kurumlar da yardım vermeye başladı. Hangi belediyeler fakirlik yardımı veriyor araştırılması yapılıyor. Örneğin Büyükşehir Belediyeleri bazı vatandaşlara erzak, nakit ve gıda yardımı yapılıyor. Belediyelerden fakirlik yardımı alabilmek için nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak da, ihtiyaç sahibi kişilerin belediyeye başvuru yaparak destek formu doldurması yeterli olacaktır. İhtiyaç sahiplerine başvurdukları yardımın parası ise evlerine teslim edilecektir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKIFLARININ YOKSULLARA YAPTIĞI YARDIMLARI

Muhtaç olan ailelerin yakacak yardımı, eğitim yardımı, engelli yardımı ya da diğer yardımları alacağı bir diğer kurum ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'dir. Ailesini maddi sıkıntılarından dolayı geçindiremeyen dar gelirli vatandaşların yardım alabilmesi için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek başvuru formunu doldurması yeterli olacaktır. Denetleme ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yardım talebi karşılanacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına yapılan yardım başvurusu sonuçları bir hafta ve bir ay sürecinde sonuçlanır. Para yardımı da sağlayan vakıflar aynı zamanda şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı da vermektedir. Şartlı yardımların başvurusunun sonlanma süreci ise 14 gün olarak belirlenmiştir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN FAKİRLERE VERDİĞİ YARDIMLAR NELERDİR?

Maddi imkanları olmadığı için temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere verilen yardımlardan veren bir diğer kurumda Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Vakıflar Genel Müdürlüğü fakir fonu adı altında başvuru yapan ailelerin durumunu inceledikten sonra ihtiyaç sahibi kişilere para yardımı yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne giderek fakirlik yardım başvuru formunu dolduran kişilerin bilgileri incelenerek, gerçekten yardıma muhtaç olduğu denetleme çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer para yardımı başvuru şartlarını sağladığı ortaya çıkarsa Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yardım yapılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü uygun gördüğü kişilere fakir fonundan verdiği yardımı düzenli olarak da verebilir.

Fakir Kişilere Verilen Hayır Hizmetleri

Aşevi Hizmeti
Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları
Muhtaç Aylığı
Yurt Dışı Kuru Gıda Yardımları
Burs Hizmetleri

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ DAR GELİRLİYE VERDİĞİ YARDIMLAR

Koronavirüs döneminde Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığınca e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlara yapılan incelemelerin ardından 1000 lira pandemi destek parası vermeye başlamıştı. Pandemi destek başvurusu yapan vatandaşların ekonomik durumu incelenerek bakanlık tarafından düzenli yardıma ihtiyacı olup olmadığı da tespit edilmeye başlanmıştı. Koronavirüs salgını dışında ailelere hem bakanlığın hem de muhtarlığın belirlediği kişilere düzenli olarak maaş yardımı yapılmaktadır. 2022 sayılı kanun kapsamında düzenli şekilde her ay sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu nedenle mahalle muhtarlarına başvuran kişiler için de para yardımı değerlendirmesi yapılır. Mahalle muhtarlarına başvurarak yardım parası alınır mı sorusunun da cevabını vermiş olalım. Koronavirüs döneminde özellikle mahalle muhtarlarının yönlendirmesiyle birçok kişi e-Devlet üzerinden fakirlik para yardımı başvurusu yapmış ve yardım almıştı.

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