Fakirlikten gelip Harvard’a girmeyi başardı!

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Operation Smile’da sağlık politikası danışmanlığı yapan Desmond Jumbam Taylor Üniversitesi’nden biyoloji, Notre Dame Üniversitesi’nden ise küresel sağlık alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Desmond, Kamerun’un başkenti Yaunde’de fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.

Desmond ayrıca Harvard Tıp Fakültesi’nde Küresel Cerrahi ve Sosyal Değişim alanında araştırma asistanlığı yapmanın yanı sıra, sağlık politikaları analisti ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Twitter’da “Nasıl başladı/Nasıl bitti” akımına katılan Desmond, beş yaşında Yaunde’de fakir ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını, Harvard Üniversitesine ait kimlik kartıyla birlikte paylaştı. Desmond’ın paylaşımı 2.5 milyon beğeni aldı.

Desmond’a dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı, bazıları ilham verici hikayesini takdir ederken, bazıları da ona tırnak bakımı hakkında sorular yöneltti. LADBible’a konuşan Desmond “Milyonlarca insandan gelen mesajlar beni yüreklendirdi. Bazıları destek mesajı gönderirken, bazıları da kendi ilham verici hikayelerini paylaştı. Bazı yorumlar beni çok eğlendirdi. Tırnaklarımı yemeyi bırakmamı tavsiye eden bir yorum binlerce beğeni aldı. Bunu çok eğlenceli buldum” dedi.

Desmond’ın Tweet’i milyonlarca beğeni aldı.



Ancak Desmond’ın hikayesi, paylaştığı Harvard Üniversitesi kartının fotoğrafından çok daha ilginç. Desmond “İlk fotoğrafta, Kamerun’un başkenti Yaunde’de fakir bir ailede büyüdüğüm görülüyor. Bekar bir kadın olan annem, beni okula gönderebilmek için durmadan çalışırdı. Hiç kolay değildi ama annem ve babam en iyi eğitimi alabilmem için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 2010’da Amerika’ya okul için geldim. Ailem bunu yapabilmem için büyük bir borcun altına girdi” dedi.

Desmond, Kamerun’daki sağlık sistemini iyileştirmek istiyor.

Ailesinin ve arkadaşlarının desteğini alan Desmond, burs alarak ve iş bularak Amerika’daki yıllarını tamamladı. Aldığı eğitim ve edindiği becerilerin ardından ülkesi Kamerun’a dönen Desmond “Harvard’a gitmek benim için hiçbir zaman bir amaç ya da hayal olmadı. Çünkü Harvard’ın adını bile duymamıştım. Amacım, Afrika’daki sağlık sistemini ve insan sağlığını iyileştirecek becerileri edinmek ve ülkeme geri dönmekti. Harvard bu amaca giden yolda yalnızca bir durak oldu” dedi.