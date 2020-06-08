Fakirlikten sokaklara düşmüştü, o sektöre girdi servet sahibi oldu

Armani dahil çok sayıda dünyaca ünlü markanın modelliğini yapan modelin işleri bir anda kesildi.

Günden güne durumu kötüleşen model evini ve tüm parasını kaybetti. Azzopardi sonunda sokaklara düştü.

Ancak yakışıklı model açtığı instagram hesabıyla kısa sürede 238 bin takipçiye ulaştı. Sonra da porno endüstrisine oyuncu olarak dahil oldu.

İnternet üzerinden yetişkin içerikleri üreten model kısa sürede fanlarının sayısını ikiye katladı.

"PORNO HAYATIMI KURTARDI"

Verdiği röportajda porno sektörünün onu intihardan kurtardığını söyleyen adam çektiği videolarla bir yılda küçük bir servet kazandığını itiraf ediyor.

İşinin zaman zaman zor olduğunu söyleyen adam hayranlarının ondan her gün taze içerik beklediğini söylüyor.

Bazen garip talepler aldığını belirten yakışıklı model hayranlarının ondan giyilmiş iç çamaşırlarını, terli çoraplarını ve hatta şişelenmiş şekilde dışkısını istediklerini iddia ediyor.



