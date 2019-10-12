Fakültede dekan evde ressam

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de evinin bir odasını resim atölyesine çeviren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, 20 yıldır yağlı boya resim yapıyor.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde dekan olarak görev yaptığı 2000 yılında hobi olarak resim kursuna gitmeye başlayan ve burada 4,5 yıl akademik düzeyde ders alan Öztürk'ün, resme olan ilgisi zamanla tutkuya dönüştü.

Mesleğinden arta kalan zamanlarında, bir odasını atölyeye çevirdiği evinde yağlı boya resim yapmaya başlayan ve bugüne kadar bazıları yurt dışında olmak üzere 35 sergi açma başarısı gösteren Öztürk, tanınır bir ressam olmayı hedefliyor.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim, müzik, edebiyat, tarım ve hayvan sevgisi gibi uğraşların insana çok şey kattığını söyledi.

Konya'da görev yaptığı dönemde, ailesi de yanında olmadığı için can sıkıntısından resme başladığını anlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde dekanlık yaptığım dönemde, 'görev bekarı'ydım. 7,5 yıl yalnız yaşadım. Mesai bittikten sonra can sıkıntısından resim yapmaya başladım. Daha sonra içimdeki resim aşkı gittikçe depreşti. Atölyede dekan gibi değil acemi bir öğrenci gibi davrandım. 4,5 sene ders aldım. Yurt içinde ve dışında 35 sergi açtım. Genelde izlenimci tarzda resim yapıyorum. Resimlerimde daha çok manzara ve hayvanlar var. İnsan sevdiği işte başarılı oluyor. Ben de herhangi güzel bir şey karşısında, iyi bir at, kangal veya güvercin resmi yaparken gerçekten kendimi kaybediyorum. Olağanüstü bir coşku ile çalışıyorum. Tabii o zaman da netice iyi oluyor."