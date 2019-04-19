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Fakültede mahsur kalan kerkenezi profesör kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi binasına giren ve dışarı çıkmaya çalışan kerkenez, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından kurtarıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi binasına giren ve dışarı çıkmaya çalışan kerkenez, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından kurtarıldı.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasına öğlen saatlerinde giren kerkenez, içeride mahsur kaldı. Binadan çıkamayan kerkenez için Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi ornitolog Prof.Dr. Tamer Albayrak'tan yardım istendi. Kuşlar üzerinde çalışmalar yapan Albayrak, öğrencileriyle Eğitim Fakültesine gitti. Albayrak ve öğrencileri kurdukları düzenekle kerkenezi yakaladı. Kuşu ornitoloji laboratuvarına götürerek burada inceleme yapan Albayrak ve öğrencileri, bilimsel inceleme sonrası ayağına beyaz halka taktıkları kerkenezi doğaya bıraktı.

Kerkenez hakkında bilgi veren Prof.Dr. Tamer Albayrak, "Kerkenez, doğangiller ailesinden olup en hızlı uçan yırtıcılardandır. Üniversitemiz yerleşkesinde bir çift düzenli olarak görünmekte. Fen-Edebiyat Fakültesi çatı aralığına beş yıl önce yuva yapan kuşları buraya yerleştirdiğimiz online kamera ile izlemiştik. O dönemde yumurtlamasına karşın yavru çıkmamıştı. Muhtemelen aynı çiftin erkek bireyi uygun yuva yeri aramak için bir şekilde Eğitim Fakültesine girmiş. Çıkış yeri bulamadığından mahsur kaldı. Müdahale edip kurtarmasaydık muhtemelen ölecekti. Öğrencilerim Dilek Uysal ve Yüksel Kavgavı ile uzun uğraşlar sonunda yakaladık. Gerekli bilimsel verileri alıp ayağına beyaz halka taktık. Kuşa 'Kuzey' adını verdik ve sonra kampüsümüze saldık" dedi.

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