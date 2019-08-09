Falcao'dan son dakika transfer açıklaması: Sadece kendimi düşünemem

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Falcao'dan flaş transfer açıklaması... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut'un transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, ülkesinin basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"HAYATIMDAKİ 4 KADINI DA DÜŞÜNMELİYİM"
Kolombiya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulan Falcao, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kolombiya futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden biri olan Radamel Falcao'nun 3 kız çocuğu var.
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