Mynet Trend

Falcao'dan son dakika transfer açıklaması: Sadece kendimi düşünemem

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 09.08.2019 20:20 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Radamel Falcao, Kolombiya basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Falcao, "Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" dedi.

Falcao'dan son dakika transfer açıklaması: Sadece kendimi düşünemem

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Falcao'dan flaş transfer açıklaması... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut'un transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, ülkesinin basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDAKİ 4 KADINI DA DÜŞÜNMELİYİM"
Kolombiya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulan Falcao, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kolombiya futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden biri olan Radamel Falcao'nun 3 kız çocuğu var.

67126322_703375933469462_4587413342208790214_n

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Sahte kimlikli futbolcu iddiası Almanya'yı karıştırdıSahte kimlikli futbolcu iddiası Almanya'yı karıştırdı
Galatasaray'dan Falcao bombasıGalatasaray'dan Falcao bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao galatasaray

En Çok Okunan Trend Haberler

Yemin töreninde duygulandıran anlar: O askere sarılıp...

Yemin töreninde duygulandıran anlar: O askere sarılıp...

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ilıcalı'nın lüks villasından taşınmıştı! İşte yeni evi

Ilıcalı'nın lüks villasından taşınmıştı! İşte yeni evi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 9 yorum
gel artık iki gözümün çiçeği ! ŞAMPİYON GALATASARAY
gelme zaten artık
hadi artık da hadi gel artık sabah akşam spor programı izlemekten kusacağız.... gel artık yawwe imansızzzz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da sahte kimlikli futbolcu iddiası! Bakery Jatta'nın başı dertte

Sahte kimlikli futbolcu iddiası Almanya'yı karıştırdı

Abdurrahim Albayrak, Falcao için Fransa'ya gitti

Galatasaray'dan Falcao bombası

Martin Skrtel, Atalanta'ya gidiyor

Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Bayern Münih 23 - 0 Rottach-Egern

Yok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendiler

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Jennifer Lopez'e büyük sürpriz!

Mustafa Cengiz'den Falcao ve 'KAP' açıklaması

Cengiz'den Falcao ve 'KAP' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.