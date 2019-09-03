Falcao: Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Falcao imza attıktan sonra İstanbul'a indiğinde kendisini karşılayan taraftarlarla ilgili şunları söyledi:

"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Footbal Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray, Falcao'nun bir önceki kulübü Monaco ile varılan anlaşmayla ilgili KAP'a şu açıklamanın yapıldığını belirtti:

Galatasaray Kulübü Pazartesi günü atılan imzayı Twitter hesabından da paylaştığı video ile duyurdu.

Fransa'dan Pazar günü özel uçakla İstanbul'a inen Falcao ve ailesini yaklaşık 25 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Türkiye'ye inişinde yaklaşık 25 bin taraftarın havalimanında karşıladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarlarımızla birlikte olmak istedim. O yüzden ailemi de getirdim.

"Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu bildiğim ve böyle bir karşılamanın olacağını tahmin ettiğim için tek gelmek istemedim (…) Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Çok mutluyum."

Falcao, 2013'te Monaco'y transfer olmadan önce iki sezon Atletico Madrid'de oynadı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Falcao'nun futbol kariyeri

Falcao, 10 Şubat 1986'da Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde doğdu. Futbol kariyerine 2005-2009 yılları arasında oynadığı Arjantin takımı River Plate ile başladı. 2009'da River Plate'ten Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Atletico Madrid'e transferi ise 2011'de 40 milyon Euro karşılığında yapıldı. Falcao 2013-2014 sezonu başında da Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya varıp Fransa'ya gitti.

Monaco'nun 33 yaşındaki yıldız futbolcunun kontratını uzatmaması üzerine Falcao 'tekliflere açık olduğunu' söyledi ve Monaco da futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.

Falcao geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol attı.

Galatasaray ayrıca Southampton'dan Mario Lemina'yı ve The Brighton & Hove Albion'dan da Florin Andone'yi de transfer etti.

