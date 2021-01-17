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Falçatalı saldırıya uğrayan kadından sosyal medyada yardım çığlığı

17.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, boşanmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını belirterek yardım istedi.

Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, boşanmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını belirterek yardım istedi. Yüzünün parçalanmış halini paylaşan kadının görüntüsü görenleri dehşete düşürdü.
Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını iddia etti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin Bakirköy’de bir alışveriş merkezinde kendisine falçata ile saldırdığını kaydeden kadın, yüzünün parçalanmış halini sosyal medyadan paylaştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzünün felç kaldığının belirtildiği paylaşımda, şahsın ölüm tehditlerine devam ettiği iddia edildi. Saldırıya uğrayan kadının yüzünü paylaştığı fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.
Öte yandan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın tutuklandığı öğrenildi.

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