Falcıyız dediler sözde büyü yapıp bayılttılar! İstanbul’da akılalmaz olay: ‘Salam yalattılar bana! Korkunç insanlar…’

İstanbul’un Çatalca ilçesinin Ormanlı köyünde yaşayan Dilek Yıldız'ın kapısını ‘falcılar’ çaldı. Sözde falcı olan karı koca Yıldız’ın evine geldi ve iddiaya göre ‘yere uzan! Sana bakım yapacağız’ diyerek genç kadını bayıltıp hırsızlık yaptılar!

Okuyup üfleme bahanesiyle genç kadını bayıltarak 10 bin lirasını çalıp gittiler. İddiaya göre Dilek Yıldız'ın arkadaşı fal baktırmak isteyip istemediğini sordu. Dilek Yıldız da ‘evet baktırmak isterim’ deyince başına gelmeyen kalmadı.

‘SALAM YALATTILAR BANA’

Yıldız başına gelenleri anlatırken “Kendini falcı diye tanıttılar. Sonra evime geldiler. Kadın büyücüymüş! Çok korktum, dolandırıcı ve korkunç insanlar! Salam yalattılar bana! 10 bin liramı aldılar. Abla dedi, burada dedi falcı bir kadın geldi dedi. Çok anlıyor, çok biliyor… Ha öyle mi dedim, ben de merak ettim haliyle. Ardından da para pazarlığında anlaştık. 2 bin liraya bakarım dediler” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları karşısında çok korkan Yıldız başına ne geldiğini bile anlamadı. Bir süre sonra yaptıkları sözde ritüel ile bayıltılan Dilek Yıldız ayıldıktan hemen sonra çantasının yanına koştu ama iddiasına göre içindeki 10 bin lirası çalınmıştı.

‘BENİ YERE YATIRDILAR, BİRİ KOLLARIMDAN BİRİ AYAKLARIMDAN TUTTU’

Show Haber’e konuşan Yıldız başına gelenleri ve o anlarda yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

“Bana ne yapacaksınız dedim. Yere yatırıyorsunuz beni önce bir korktum. Size öz bakım yapacağım dedi ve ben de uzandım. ‘Ay doğdu çık’ diye kelimelerde bulundu. ‘Ay doğdu çık’ diye kendi kendine konuşmalara başladı.

Beni yere yatırdıklarında biri kollarımdan biri de ayaklarımdan tutarak bu işlemi yaptılar. Bu bakımmış sözde. Göbeğimi hafif sıktı. Bir de başımı… O anda ben bayıldım. Büyü yapmış bir şeyler yapmış. Bir şekilde beni orada uyutmuş. Merak ediyordum yani her kadın gibi ne olacak acaba ne bekliyor bizi. Çok pişmanım! Başka canlar yansın istemiyorum böyle insanlar insanları dolandırıp paralarını alıp kaçıyorlar.”

“ZORLAMA BENİ! BU BEDENİ YAKARIM”

Büyü yaptıklarını iddia eden kişiler ise genç kadını yere yatırdıkları sırada “Allahu ekber bir bedene ay doğdu çıkart onu oradan! Zorlama beni! Yaktırtma bu bedeni, bu bedeni yakarım! Sana emrediyorum, sana emrediyorum dedim” gibi ifadeler kullandı.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır