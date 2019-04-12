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Falcon Heavy roketi ilk kez ticari amaçlı fırlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayan Falcon Heavy'nin 3 ateşleyici parçası başarılı şekilde Dünya'ya döndü

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketini ilk kez ticari amaçlı fırlattı.

SpaceX'in kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Falcon Heavy roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı şekilde fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 3 ateşleyici parçasının, fırlatıldıktan bir süre sonra güvenli şekilde Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Falcon Heavy, Lockheed Martin tarafından Suudi Arabistan için üretilen Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayarak ticari amaçlı ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Elon Musk, dün, uzay merkezinden bir komünikasyon uydusuyla yörüngeye gönderilmesi planlanan Falcon Heavy roketinin fırlatılışının, şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

Şirketin ilk kez geçen yıl uzaya başarıyla fırlattığı, dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'nin 90 milyon dolarlık maliyetinin yanında 63,8 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklanmıştı.

Falcon Heavy'nin Tesla'nın Roadster model aracını yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arabsat 6A Falcon Heavy roketi SpaceX

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