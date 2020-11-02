Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ölüm

Antalya’da falezlerin alt kısmında bastığı kayanın kopması sonucu yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki taşın altında kalan kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi falezlerin denizle birleştiği alt kısımda meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik merdivenlerden falezlerin alt kısmında denize girmek isteyen kişiler bir kişinin kaya altında hareketsiz olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenlerden zemine inen polis ve sağlık ekipleri kaya altında kalan 58 yaşındaki Mahmut Akova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ve polis ekipleri yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki kayayı Akova’nın üzerinden güçlükle kenara çekti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Mahmut Akova’nın cansız bedeni kayalık alandan deniz polisinin botuna alındı. Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarılan Akova’nın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akova’nın üzerinden kimliği ve bir de telefonu çıktı. Parktaki kalabalık ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

İlk belirlemelere göre Mahmut Akova’nın kayalık alandan karşıdan karşıya geçerken bastığı taşın koptuğu ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki taşın altında kaldığı belirlendi.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasına rağmen bölgede çok sayıda kişinin denize girmeye devam ettiği görüldü.

