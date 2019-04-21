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Falezlerde çöp temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali kapsamında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle falezlerde çöp toplama etkinliği yapıldı.

Falezlerde çöp temizliği

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali kapsamında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle falezlerde çöp toplama etkinliği yapıldı.
Adalya Vakfı Engelsiz Kafe önünde başlayan etkinliğe, AKUT ve TODOSK'un gönüllü ekipleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte ekipler, falezlerden 3 poşet dolusu çöp çıkarttı. Kirletilen çevreyi, insanların canını tehlikeye atarak temizlemeye çalıştıklarını belirten AKUT Antalya Birimi Operasyon Sorumlusu Mustafa Eskitaş, "Burada birçok insan, birçok ekipman ve birçok malzeme var. İnsanların sadece 2 saniyede falezlere bıraktığı çöpler için toplandık hepimiz. Burada onlarca insanın canını tehlikeye atarak 2 saniyede atılmış çöpleri temizlemeye çalışıyoruz. Şu 3 poşet dolusu çöpü yukarıya çekmemiz, 2 saatimizi aldı. Falezlerin 30 kilometrelik alanını düşündüğünüzde, bu çok büyük bir kirlilik demektir. Bu doğa bizim, gelecekte çocuklarımıza miras bırakacağımız bu doğaya lütfen sahip çıkalım. Dünyanın incisi olan Antalya'yı lütfen temiz tutalım" açıklamasında bulundu.
'O ATMIŞSSA BEN DE ATARIM DÜŞÜNCESİ VAR'
TODOSK Kaya Birim Sorumlusu Adnan Ünal ise Muratpaşa Belediyesi'nin çevreye duyarlılığı artırmak adına düzenlediği bu etkinliğe TODOSK ve AKUT olarak yetmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Falezlerin çok büyük bir alana yayıldığını belirten Ünal, "Temizliğe katkıda bulunmak ve farkındalık yaratmak önemli ama bizim burada bu çöpleri toplamamızla her şey tamam olmaz. İnsanların değişmesi lazım. Bu tip çöp sorunları, hep piknik alanlarında oluyor çünkü. Araçlardan atılan çöpler birikiyor ve başkaları da 'O atmışsa ben de atarım' düşüncesiyle o alana atmaya devam ediyor. Kül tabağından battaniyeye, içki şişelerinden yatak süngerine her şeyi atmışlar" diye konuştu.
Etkinlik sonunda, AKUT ve TODOSK ekipleri birbirlerini alkışladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Falezlerde çöp temizliğiFalezlerde çöp temizliğiFalezlerde çöp temizliğiFalezlerde çöp temizliği

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