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Falezlerde deniz dibinde kurşun tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.

Falezlerde deniz dibinde kurşun tehdidi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.
Türkiye Sualtı Sporları Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, kopma sonucu su altında kalan kurşunun tonlarca ağırlığa ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Turistik amaçlı dalış sırasında rastladıkları ağırlıkları toplayarak su üstüne çıkardıklarını belirten İsa Alemdar, "Amaç sadece olta ağırlığı toplamak olsa, tonlarca ağırlık çıkartabiliriz. Sezonda yaptığım dalışlar sırasında önüme gelenleri topluyorum. Bu ağırlıkları geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Eriterek dalış elbiselerimiz için kullandığımız ağırlıklara çeviriyoruz. Fakat çok ciddi bir sorun. Önlem alınmazsa bu kurşunların yol açabileceği su altı kirlenmesiyle karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.
TONLARCA OLTA KURŞUNU SUYUN ALTINDA
Kurşun ağırlıkların doğada kaybolmadığını, deniz suyunun tuzlu yapısı nedeniyle erozyona uğrayarak kurşun zehrini denize bıraktığını sözlerine ekleyen Alemdar şöyle konuştu:
"Deniz dibinde 10 gramdan yarım kiloya, çeşitli ağırlıklarda kurşun var. Deniz dibinde takılan misinanın kopup kaldığı çöp yığınları bulunuyor. Kurşun deniz yaşamına ciddi zarar veriyor. Olta balıkçıları dip yaşamını görmüyor. Fakat biz görünmeyeni gördüğümüz için balıkçı kurşunlarının deniz dibine verdiği zarara dikkat çekmek istiyoruz. Falez bölgesinde bununla ilgili tedbir alınması gerekli. Olta balıkçılığı yasaklansın veya yasak demek söz konusu değil. Sürdürülebilir bir yaşam için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Falezler bölgesinde belirli bir avlanma noktası oluşturulmalı. Buralarda avlanan olta balıkçıları kurşunlarını veya misinalarını suya düşürse bile, bizler nereyi temizleyeceğimizi biliriz. Bu şekilde bazı şeyleri kontrol altında tutabiliriz. 10 dakikalık bir dalış sırasında 1 kiloya yakın kurşun topladım. Bu su altındaki vahim durumu anlatabilir. Ben buna avcılık diyemiyorum, bu resmen çöpçülük."

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Falezlerde deniz dibinde kurşun tehdidiFalezlerde deniz dibinde kurşun tehdidiFalezlerde deniz dibinde kurşun tehdidiFalezlerde deniz dibinde kurşun tehdidi

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