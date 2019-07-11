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Falezlerde intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren H.D., falezlere çıkarak intihar etmek istedi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren H.D., falezlere çıkarak intihar etmek istedi. Aşırı derecede alkollü olan H.D.'nin falezlere çıkmadan önce parkta ateş yaktığı ve cebindeki parayı da ateşe attığı iddia edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir süre alkol alan H.D., iddiaya göre burada ateş yakıp cebinden çıkardığı bir miktar parayı yaktı. Üzerindeki tişörtü de çıkaran H.D., falezlerin kenarına gelerek atlayacağını söyledi. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de hazır bekletildi.

Polis ve sağlık ekipleri H.D. ile konuşarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Yerden aldığı cam kırıklarıyla kendisine zarar veren H.D., kimseyi kendisine yaklaştırmadı. Yaklaşık bir saat falezlerin kenarında bekleyen H.D., arkadan yaklaşan polis ekiplerince yakalandı. Falezlerden uzaklaştırılan H.D., polise direnince kelepçelendi. Olay yerindeki ambulansta tedavisi yapılan H.D., işlemleri için polis merkezine götürüldü. H.D.'nin ailevi sorunları olduğu, bu nedenle intihar etmek istediği iddia edildi.

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