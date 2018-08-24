Falezlerde ölü bulundu

Antalya'da Atatürk Kültür Parkı'nın falezler kısmında erkek cesedi bulundu.
Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nın falezler kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri incelemeleri sonunda, ölen kişinin 29 yaşındaki Aydın Koçak olduğunu tespit etti.
Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Koçak'ın tatil yapmak için 3 günlüğüne Gaziantep'ten Antalya'ya geldiği öğrenildi.
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