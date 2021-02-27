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  4. Falezlerdeki mağaradan çıkan siyah dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

Falezlerdeki mağaradan çıkan siyah dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

27.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerindeki bir mağarada yangın çıktı.

Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerindeki bir mağarada yangın çıktı. Plastik atık ve çöplerin yandığı mağarada pandemi nedeniyle cezaevinden yeni çıkan bir kişinin yaşadığı ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı Caddesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. Konyaaltı Sahili ve varyant seyir terasındaki vatandaşlar siyah dumanların çıktığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumanların falezlerdeki bir oyuktan çıktığını tespit edip, çalışma başlattı. Sarp kayalıklardan aşağı inen ekipler, mağaradaki yangını söndürdü. İçerisinde çok sayıda naylon poşet, plastik ve bir kişiye ait kişisel eşyaların bulunduğu mağara, simsiyah oldu. Çevredekiler ise olan biteni meraklı gözlerle izledi. Yangını duyup olay yerine gelen İsmail Acar (26) ismindeki bir kişi, mağarada kendisinin kaldığını söyledi.

“Bizi suça teşvik ediyorlar”
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatılırken, ekiplerle birlikte falezlerden yukarı çıkan Acar’ın polis tarafından bilgisine başvuruldu. Cezaevinden yakın zamanda pandemi sebebiyle çıktığını belirten Acar, “Sabıkam var ama yüz kızartıcı bir suçum yok. Gidiyoruz, hurda, çöp topluyoruz. Daha önce kaldığımız oyuklar demir bariyerlerle kapatıldı" dedi.

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