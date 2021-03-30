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Falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti

30.03.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaklaşık 20 metre yükseklikten manzarayı izlerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı falezlerde meydana geldi.

Antalya’da yaklaşık 20 metre yükseklikten manzarayı izlerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı falezlerde meydana geldi. 33 yaşındaki İsmet Y, falezler üzerinden manzara izlerken rüzgarında etkisiyle dengesini kaybedip denize düştü. Yaklaşık 20 metreden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kendi imkanlarıyla güçlükle kayalık alana çıkan İsmet Y, kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi İsmet Y’yi bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarılan İsmet Y’ye, polis üşümesini engellemek için battaniye verdi. Sağlık durumu iyi olan İsmet Y, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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