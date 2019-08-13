Falezlerden atlayan Melis öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki Düden Şelalesi falezlerde, Melis B. (16), 25 metre yükseklikten atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Lara'daki Düden Şelalesi falezlerde meydana geldi. Melis B., içinde 100 lira ve telefonunun bulunduğu çantasını bırakıp, 25 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Kızın atladığını gören parkta spor yapanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, kayalıklar üzerindeki Melis B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz polisi ve itfaiye ekiplerince falezlerden alınan Melis B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

