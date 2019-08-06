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Falezlerden denize atlayan genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bunalımda olduğu öne sürülen Y.Y.K.

Falezlerden denize atlayan genç ağır yaralandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bunalımda olduğu öne sürülen Y.Y.K. (25), yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.Y.K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki falezlerde meydana geldi. Falezlere gelen Y.Y.K., yaklaşık 40 metre yükseklikten denize atladı. Gencin atladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz Polisi tarafından sudan çıkarılıp bota alınan Y.Y.K., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.
Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahalede bulunduğu genç, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Y.Y.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Falezlerden denize atlayan genç ağır yaralandı

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